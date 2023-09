Immissioni in ruolo e supplenze | Pascarella Flc Cgil | “Nel Lazio diversi insegnanti non hanno trovato il posto che gli era stato assegnato Ancora problemi con il sistema” VIDEO

Il Ministro stabilizzi il personale precario a partire dagli insegnanti di sostegno e faccia lein, solo così la scuola può funzionare", conclude Fracassi.Per il futuro i posti che sono occupabili dalle futurein, con i prossimi concorsi legati al Pnrr, 'sono sicuramente una quota minima rispetto alla platea di questo precariato ormai -...... ci preme constatare con immenso rammarico che, per la prima volta dopo anni, la totalità dei posti che erano rimasti vacanti non sono stati messi a disposizione delleinma sono ...Questi includono docenti dierroneamente chiamati per incarichi a tempo determinato e altri che hanno rinunciato alle posizioni a causa delle sfide economiche e logistiche. Numerose sono le ...

Immissioni in ruolo e supplenze, Vannini (Uil Scuola): “In Campania, malgrado i progressi, le criticità rimangono” [VIDEO] Orizzonte Scuola

Immissioni in ruolo, Zangrillo: “Oggi più che mai il tema della formazione e della scuola è strategico per il futuro del Paese” Orizzonte Scuola

Personale precario: nonostante la disponibilità di quasi 200 posti vacanti, il ministero ha autorizzato solo 109 immissioni in ruolo, poco più del 50%. Ancora più eclatante la situazione del personale ...Nella regione Lombardia vi sono le maggiori opportunità di immissione in ruolo, ma su 11.654 assunzioni che il ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato per l’anno scolastico appena ...Inizia un anno scolastico nuovo, ma con problemi vecchi, per l’Italia annosi: nel 2023/2024 circa 200 mila insegnanti saranno precari, ancora di più secondo le stime di Uil-Scuola. Nonostante lo sforz ...