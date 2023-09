Leggi su iltempo

(Di martedì 12 settembre 2023) Niente scherzi. Bivio per l'Italia, che stasera deve battere l'Ucraina nella sfida di Milano valida per le qualificazioni agli Europei del 2024. Luciano Spalletti annuncia in conferenza: “Due cambi forzati e confermo Donnarumma. Abbiamo tanta pressione sulle spalle ma dobbiamo farcela”. La Nazionale si gioca tutto.