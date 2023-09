Il treno di Kim Jong Un è entrato in Russia | patto scellerato | la risposta dura di Biden

(Di martedì 12 settembre 2023) ll leader nordcoreano KimUn è arrivato ina bordo del suoprivato per un incontro con il presidente Vladimir Putin che probabilmente si concentrerà sul desiderio delladi acquistare munizioni per ricostituire le riserve prosciugate dalla guerra in Ucraina. In cambio della fornitura di munizioni, la Corea del Nord probabilmente chiederà spedizioni di cibo ed energia e trasferimenti di sofisticate tecnologie per armi. Intanto dagli Stati Uniti arriva laalla mossa di Putin che salda l'asse con la Corea del Nord. L'amministrazioneè vicina a dare il via libera all'invio di missili a lungo raggio muniti di bombe a grappolo all'Ucraina. Lo riporta Reuters sul suo sito citando alcune fonti, secondo le quali gli Stati Uniti stanno valutando l'invio d ...

Jong Un è entrato in territorio russo Dopo aver attraversato il "Ponte dell'amicizia", l'unica via terrestre che collega i due paesi, ildiJong Un ha varcato il confine ed è entrato in Russia . Il lungo convoglio verde scuro, trainato da una locomotiva delle ferrovie russe, ha poi proseguito verso l'estremo oriente russo, ...Ilblindato su cui viaggia il leader nordcoreanoJong Un è entrato in Russia, ha confermato l'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti, in vista di un incontro con il presidente russo ...Il dittatore nordocoreanoJung Sun è partito inalla volta di Vladivostok per un vertice con il russo Putin.

Kim Jong-un in treno da Putin, 'darà armi a Mosca' Agenzia ANSA

Mosca, 12 set. (Adnkronos) - Il treno privato corazzato di Kim Jong Un è entrato in Russia prima dell'atteso vertice con il presidente russo Vladimir Putin. Lo hanno riferito i media statali russi. Il ...Kim Jong-un è arrivato il Russia a bordo del suo treno per incontrare Vladimir Putin per concordare uno scambio di armi e risorse militari ...