IL SOSTEGNO DI VERY MOBILE AL MAROCCO

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 settembre 2023 –, il gestore telefonico semi-virtuale del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd., offre ai propri clienti minuti illimitati dall’Italia verso i numeri fissi e mobili del, per permettere loro di essere in contatto con familiari e amici dopo il violento terremoto che ha colpito il Paese. Le chiamate gratuite sono disponibili fino al 14 settembre, salvo proroghe. I clientiGreen regalano 1000 alberi alla Val di Fiemme

Mobile, l'operatore semi virtuale del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd, conferma il proprio impegno adell'ambiente e realizza, in collaborazione con il portale wownature.eu ideato da ...... ma sorride e sottolinea che la nuova maglia è 'realy realynice' . Al suo fianco il giovane ... Il pubblico che verrà a seguirci sarà un grandeper noi". Leggi anche Hockey su ghiaccio - ...'Una Domenica da VIB', dove la sigla sta per 'Important Books', è un evento - anteprima ideato ... A loro si aggiunge anche il preziosodi 20092 Cafè. ...... disponibilità a piani personalizzati, è una realtà attiva neldella musica emergente e indie, con iniziative come la compilationIndies e non ha costi nascosti. Autore Sara Mattera ...

Terremoto in Marocco, il sostegno di WINDTRE e VERY Mobile Mondo3

Very Mobile: i clienti regalano 1000 alberi alla Val di Fiemme Cellularitalia.com

Con l’iniziativa Giga Green di Very Mobile a tutela dell’ambiente 12 settembre 2023 - Very Mobile, l’operatore semi virtuale del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd, conferma il proprio impegno a sostegn ...ROMA – Very Mobile, l’operatore semi virtuale del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd, conferma il proprio impegno a sostegno dell’ambiente e realizza, in ...