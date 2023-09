Il sindaco Manfredi reintegra il sovrintendente del San Carlo Lissner

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“In qualità di presidente della Fondazione Teatro di San, prendo atto dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli in via cautelare in merito al ricorso presentato da Stéphane: i provvedimenti giudiziari si rispettano. Nel dichiarare la decadenza deluscente e provvedere alla nomina diFuortes – che ha ben operato in questa fase -, abbiamo applicato una legge dello Stato evitando un vuoto gestionale. A breve riunirò il Consiglio di Indirizzo della Fondazione per rendere effettivo il reintegro e per poi valutare la presentazione del reclamo in Appello tramite l’Avvocatura dello Stato a cui abbiamo affidato la difesa della Fondazione in sede giudiziaria. Il Teatro necessita di stabilità e continuità per proseguire il lavoro avviato nella piena ...