“Il sentiero bianco | l’altra storia della vera Croce” | il nuovo libro di Carlo Massoni

(Di martedì 12 settembre 2023) Nel 636 d.C., dopo la sconfitta militare subita in Siria, nei pressi del fiume Yarmuk, ad opera dell’armata del califfo Umar ibn al-Kattab, l’imperatore Eraclio deve affrontare un altro evento nefasto che mette seriamente a rischio la stabilità dell’impero romano orientale. Le reliquie, che aveva fatto portare via da Gerusalemme per evitare che cadessero nelle mani degli invasori arabi, sono misteriosamente scomparse dopo che ignoti assalitori hanno attaccato il convoglio che le trasportava. Andronico, giovane ufficiale del prestigioso corpo degli “excubitores”, è posto a capo di un drappello di cavalieri con la missione di recuperare, ad ogni costo, i simboli più importanticristianità, prima che le truppe del califfo stringano d’assedio Gerusalemme. Tra colpi di scena e atmosfere inquietanti ...