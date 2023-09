Il ruolo dei framework e della tecnologia nel reporting ESG

(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) – Per aumentare la trasparenza dell'impatto in termini ESG le aziende dal 2024 saranno tenute a rispettare i nuovi requisiti dinormativo. Una novità che per molte aziende si traduce nella necessità di organizzare i dati e le informazioni in maniera molto più organica e strutturata in modo da poterli trasmettere con chiarezza ed efficacia. Un fatto, questo, che riveste un'importanza crescente in quanto una maggiore visibilità delle attività aziendali e del loro impatto in termini di criteri ESG facilita le prestazioni ad essi associate, aumentando la competitività nel medio e lungo periodo. Risulta, quindi, evidente che per avere successo nel lungo termine sarà necessario per le imprese ricorrere a soluzioni tecnologiche e digitali avanzate in grado di gestire in maniera funzionale ed efficiente i dati per poter effettuare adeguate rendicontazioni ...

... in un'ottica di economia circolare, fino alla tutela del ricco patrimonio di biodiversità... Ildel Crea è stato quello di agevolare il trasferimento di innovazioni tecniche e ...Nato a Comiso nel 1934, come gli amici Gesualdo Bufalino e Salvatore Fiume, Alberto Bombace ha svolto ildi direttore del dipartimentoBeni culturali, ambientali e della Pubblica istruzione ......e la proliferazione dell'intrattenimento digitale minano la sopravvivenza non sologiochi ...Tocatì è il primo esempio in Italia a ottenere questo prestigioso riconoscimento e ad assumere il...... e fin quando voi non deciderete di sostituirmi io eserciterò quel. E io intendo continuare a ...sugli incarichi tradisca il nervosismo per un mondo impermeabile alle lusinghe e agli interessi...

Come intelligenza artificiale e machine learning rivoluzionano il ... 01Net

Immissioni in ruolo, Zangrillo: “Oggi più che mai il tema della formazione e della scuola è strategico per il futuro del Paese” Orizzonte Scuola

Il ministro della protezione civile e delle politiche del mare Nello Musumeci è intervenuto a margine dell'assemblea nazionale di Fratelli d’Italia. “Le ...Giovedì 14 settembre riparte la nuova edizione di X Factor: lo si vede su Sky e in streaming su NOW. Non è una notizia, ma quasi: alla fine dell'edizione 2022 nulla era scontato, con il contratto con ...Abbiamo provato a lungo Assassin's Creed Mirage, che torna alle origini della serie: Ubisoft avrà fatto centro