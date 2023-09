Il ritorno delle gabbie salariali | a Napoli la paga all’ora per i laureati è di 10 euro in meno rispetto a Milano

(Di martedì 12 settembre 2023) Ufficialmente, in Italia lenon esistono più dagli anni Settanta. Di fatto, però, il livello degli stipendi non è lo stesso in tutte le città italiane. Facendo un confronto fra i principali centri urbani del Nord e del Sud Italia, ci si accorge che la disparità salariale ha raggiunto valori piuttosto elevati. A fare luce sul fenoè il Corriere del Mezzogiorno, che a partire da alcuni dati Istat ha confrontato lo stipendio medio di un laureato ae a. Nel capoluogo campano – che pure è la città messa meglio tra quelle del Sud Italia – laoraria media è di 16,65lordi. Spostandosi nel capoluogo lombardo, questa cifra sale di parecchio, arrivando a raggiungere i 26,36. Quasi dieciin ...

Secondo uno studio presentato di recente al Meeting di Rimini, nel 2022 il 70%offerte di lavoro per neolaureati era concentrato nelle regioni del Nord Italia. Guida la classifica la Lombardia, ...Lo scorso agosto abbiamo ricordato ildella campagna di test per IT - Alert , il sistema nazionale di allarme pubblico gestito ... Ebbene, il periodoprove è ufficialmente cominciato: ...Le fondamenta del gameplay si fondono con alcuneidee più originali di Remedy: la schivata ha fatto il suo, dunque l'elusione di colpi di ascia e altri attacchi in mischia è ancora ...

Il ritorno delle gabbie salariali: a Napoli la paga all'ora per i laureati ... Open

Il conduttore si è concesso anche una digressione sul costo delle sue trasmissioni: «A Porta a Porta — ha detto — sono molto orgoglioso di avere due interruzioni pubblicitarie. Ci massacrano in ...Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha si renderà conto di essere di fronte ad un uomo nuovo, totalmente diverso rispetto a quello del passato.