Il rigassificatore? Dica Fazio dove metterlo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) Fabioè furibondo e noi siamo molto preoccupati. Come Libero ha raccontato, il conduttore di cui tutta Italia invidia il flusso di cassa si è messo alla testa della protesta contro l'installazione del nuovoal largo di Vado Ligure, in provincia di Savona. Secondoe soci il progetto insisterebbe su un'area marina protetta e a vocazione turistica. Una contestazione in parte falsa: in quell'area a tre chilometri dalla costa, come ha risposto il governatore ligure Giovanni Toti, passavano già migliaia di navi ogni anno, molte delle quali con contenuti molto più pericoloso del GNL. Eppurenon molla e spara: «Facciamo un gioco: area marina protetta, spiagge Bandiera blu, turismo e croceristi, Baia della ceramica e. Qual è l'intruso?». Ma che bel gioco, ...