Il registro elettronico | più DDR che strumento educativo? Su HuffPost un appello al ministro Valditara | “Lo cambi | così è una macchina infernale”

... alla fine, vanno dati secondo legge, visto che nessun governo, per ora, li ha aboliti), vorremmo sapere se sia possibile interrompere, gestire la macchina infernale del, a ...... per essere sottoposti agli arresti domiciliari con braccialetto. A deciderlo il gip ... Per quell'episodio sono finiti neldegli indagati due giovani e le indagini continuano per ...... è necessario ricordare che il periodo di conservazione deve essere specificato sia nel... come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa DECRETI PNRR e Fascicolo Sanitario:...Oggi, la carta di circolazione auto è un documento digitale, che viene rilasciato in formatodal PRA, ovvero il PubblicoAutomobilistico. A cosa serve la carta di circolazione ...

Registro elettronico: la firma è un obbligo Cosa faccio se non c’è Internet Entro quando inserire i voti Scarica un decalogo Orizzonte Scuola

Registro elettronico, Garante privacy: “Amministrativi e docenti autorizzati a trattare dati personali, devono essere istruiti su funzionalità” Orizzonte Scuola

Quando un professore mette un voto sul registro elettronico più o meno si mette in moto questo meccanismo: in meno di mezz'ora il genitore compulsivo e sempre connesso (la stragrande maggioranza) ...si pronuncia con provvedimento iscritto al Registro n. 288 del 6 luglio 2023 nei modi che vediamo in un caso che si è concluso con un provvedimento adottato contro la scuola.