Il procuratore Chiappani va in pensione | “Criticato per l’inchiesta Covid? Rifarei tutto”

(Di martedì 12 settembre 2023) Bergamo. Undici settembre: una data importante nella vita di Antoniocapo di Bergamo. “L’11 settembre vado ine compio pure settant’anni – commenta divertito, poi cambia velocemente espressione -. E per chi è stato tanto tempo all’Antiterrorismo, beh… l’11 settembre non è una data qualunque”., originario di Orzinuovi, ha passato negli uffici di Piazza Dante gli ultimi tre anni della sua carriera. Trenta li ha passati in servizio come sostitutoa Brescia, prima di andare a dirigere la procura di Lecco nel 2014. Nel suo curriculum diverse indagini importanti: come quella sulla strage di piazza della Loggia, sul sequestro dell’imprenditore Giuseppe Soffiantini e sugli attentati di Mumbai nel 2009, costati la vita a 170 persone, che consentirono di ...