Il popolo non ha sempre ragione | il Parlamento di solito sì

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 12 settembre 2023) Al direttore - In presenza della cangiante serie di cifre pubblicate per i diversi impatti del Superbonus del 110 per cento sarebbe importante rifarsi a una decisione adottata in passato in materia di conti pubblici. In occasione dell’insediamento del secondo governo Berlusconi, scoppiata una querelle su di un extradeficit ereditato, alla fine si decise di costituire una commissione con Istat,ria generale dello stato, Banca d’Italia, Corte dei conti per fornire cifre esatte e definitive. Il risultato fu ampiamente condiviso. Le cifre confermarono, alla fine, quelle in precedenza prodotte dalla Banca d’Italia. Nel nostro caso vi sarebbe pure da includere, ovviamente, l’Ufficio parlamentare di bilancio. Bisognerebbe valutare il “dare” e l’“avere”, l’onere per il bilancio, da un lato, gli impulsi esercitati, innanzitutto sul pil. Ciò al di là delle discussioni ...