Il petrolio supera i 92 dollari al barile Nuovi rialzi in vista per la benzina Si attendono le contromosse del governo

(Di martedì 12 settembre 2023) Sale e sale il. Il brent, greggio di riferimento per il mercato europeo,i 92al, ritrovando valori che non si vedevano dallo scorso novembre. La settimana scorsa Russia ed Arabia Saudita hanno annunciato l’estensione fino alla fine dell’anno dei tagli produttivi decisi a inizio estate, con l’intento di sostenere le quotazioni petrolifere e ottenere quindi maggiori introiti dal loro export. Arabia e Russia sono rispettivamente il primo e il terzo esportatore di greggio al mondo. Secondo l’Opec, l’organizzazione dei principali paesi esportatori di, nel prossimo trimestre il mercato mondiale rischia di fare i conti con un deficit di produzione di 3,3 milioni di barili al giorno, stabilendo quello che potrebbe rivelarsi come lo sbilancio tra domanda e offerta più ...

Il petrolio supera i 92 dollari al barile. Nuovi rialzi in vista per la benzina Il Fatto Quotidiano

Petrolio: riprende la corsa il prezzo del greggio, Brent supera i 92 dlr Borsa Italiana

Finale incerto per le borse europee. A Piazza Affari il Ftse Mib chiude in rialzo dello 0,2%, mentre cresce l’attesa per la Bce ...Sugli altri mercati il prezzo del petrolio continua a ritoccare i massimi recenti con il WTI sopra gli 89 dollari e il Brent che supera i 92 dollari. Un euro debole resta di restare agganciato alla ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 set - Torna a salire con forza il prezzo del petrolio dopo la pausa della vigilia, tra le conferme arrivate dall'Opec sulla tenuta della domanda e quelle de ...