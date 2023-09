Il Pd in piazza non piace a Bonaccini | «Schlein contro il Jobs act? Meglio il salario minimo»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 12 settembre 2023) Tutti con Elly, almeno a parole. I fatti, si sa, sono un’altra cosa. E questi ci dicono che la recente sortita dellasull’esodo verso Azione di una trentina di dirigenti dem in Liguria («avevano sbagliato indirizzo quando sono entrati nel Pd») ha in realtà fatto scattare l’allarme rosso nel partito. Tanto è vero che all’indomani la leader ha dovuto rettificare il tiro e fare sua la solita tiritera sul «Pd plurale» che «rispetta tutte le anime che lo compongono». Una pezza, appunto. Ma tanto è bastato per far dire a Francesco Boccia, il capo dei pretoriani della, che il nuovo corso ha fatto recuperare al Pd «empatia» e «rapporto con la». Sondaggi inchiodati al 20% Quanto, invece, agli elettori in carne ossa, si vedrà. Al momento, il dirigente è trincerato dietro un atto di fede. Infatti, al giornalista di ...