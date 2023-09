Il Pd cancella l' Islam dall' 11 Settembre | ecco perché

(Di martedì 12 settembre 2023) Dove eravate l'11di 22 anni fa? Tutti si ricordano cosa stavano facendo quando gli aerei dirottati dai kamikazeici hanno abbattuto le Torri Gemelle. E l'11del 1973, data del golpe di Pinochet in Cile? Più di metà degli italiani non era neanche nata, un buon 20% dei rimanenti era all'asilo o alle elementari. Entrambi gli eventi sono stati drammatici, però il primo ha cambiato la storia del mondo, è la data simbolo dell'inizio del declino dell'Occidente, e anche della potenza americana, ha originato due guerre e sconvolto il Medio Oriente e il Nord Africa. Il secondo è stato un sanguinario colpo di Stato militare contro un governo di estrema sinistra, ha causato migliaia di morti e condizionato le vicende sudamericane, ma è stata una crisi locale, non ha sconvolto l'ordine planetario.DIFFERENZE Eppure, ...

Il reato di cui si sarebbe macchiato Dorasamy è di avere criticato il primo ministro per avere presieduto alla conversione all'di un uomo di religione indù. 'Sfortunatamente, questo è solo uno ...Il reato di cui si sarebbe macchiato Dorasamy è di avere criticato il primo ministro per avere presieduto alla conversione all'di un uomo di religione indù. 'Sfortunatamente, questo è solo uno ...

Senaldi travolge il Pd: sbianchettano la parola "Islam" dall'11 Settembre Liberoquotidiano.it

Dopo la fatwa, l'interdizione dall'École normale supérieure. L’esperto di islam torna in libreria per pungere la nebulosa islamogoscista: "Oggi l’Isis è debole, ma l’ideologia rimane, si adatta: non c ...