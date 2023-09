Il Paradiso delle Signore 8 | spoiler 13 settembre | Matilde e Vittorio portano avanti la loro frequentazione

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 12 settembre 2023) L’ottavo capitolo de Il8 riserverà senza dubbio ai telespettatori di Rai 1 grandi emozioni. La puntata che andrà in onda in prima visione assoluta mercoledì 13in daytime si preannuncia piuttosto movimentata. Le anticipazioni fanno sapere che la giovane Maria Puglisi sarà in procinto di ultimare i preparativi per accogliere al meglio la sua famiglia in citta. Alfredo Perico, Clara Boscolo ed Elvira Gallo si convinceranno a candidare Delia Bianchetti come nuova Venere, per far si che ciò avverrà però servirà l’approvazione della capo commessa Irene Cipriani.Conti eavranno modo di incontrarsi per parlare di lavoro. Il8, Barbieri distaccato riguardo ai racconti ...