Il misterioso treno di Kim Jong-un

Leggi su panorama

(Di martedì 12 settembre 2023) 5 anni fa l'arrivo a Pechino (con un binario apposito); oggi quello in Russia per l'incontro con Putin. IlVerde con cui il leader coreano Kim-un si sposta per i suoi viaggi istituzionali è un mezzo di trasporto dalle caratteristiche misteriose e stravaganti. IlSi tratta di unverde oliva con una striscia gialla che ricorda uno dei sei convogli che appartenevano al leader nord coreano Kim-il, padre dell'attuale dittatore Kim-un. Nei rari viaggi effettuati da Kim-il all'estero tra Russia Cina e Europa orientale Kim-il ha sempre viaggiato a bordo dei suoi treni personali (odiava prendere l'aereo e non lo riteneva sicuro) blindati e dotati di ogni tipo di dispositivo di sicurezza dai ...