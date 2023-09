Il manuale della Lagarde è un euro-disastro | Mario Sechi smaschera la Bce

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) Un anno fa, l'intellighenzia informava il mondo che la vittoria del centrodestra era la sventura dell'Italia, che Giorgia Meloni era una piaga biblica che planava sui conti dello Stato, che i mercati ci avrebbero spedito all'inferno, che l'pa era pronta a isolare la nazione guidata da un manipolo di “fascisti”, l'ondata nera. Un anno dopo, la terza rata del Pnrr è pronta all'incasso (18,5 miliardi di), lo spread è a quota 175 punti base (un anno fa era a 228), il Paese che è in recessione non è l'Italia, ma la Germania. Sia chiaro, lo scenario impone la massima prudenza. Un anno dopo, sappiamo che il cammino del governo è pieno di insidie, che la produzione è in brusca frenata, che la legge di Bilancio sarà un duro lavoro di taglia e cuci, che stanno emergendo tutti i problemi globali (e locali, vedere alla voce Giuseppe Conte, il leader ...