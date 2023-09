Il magistrato ha chiesto i video del bacio di Rubiales da tutte le angolazioni El Diario

(Di martedì 12 settembre 2023) In seguito alla denuncia della calciatrice Hermoso nei confronti dell’ex presidente della Federcalcio spagnola, Elscrive: “L’avvio di questa indagine da parte dell’Alta Corte nazionale lascia nell’aria la procedura aperta presso il Tribunale amministrativo dello sport (Tad) su richiesta del governo. Tale organo amministrativo deve ancora decidere nel merito del fascicolo aperto aper gravi accuse, ma i suoi membri dovranno valutare se sospendere tale procedimento nel caso in cui ritengano che gli stessi fatti e gli stessi motivi siano oggetto di indagini penali. Il sistema spagnolo è regolato dal principio del “non bis in idem”, per cui nessuno può essere condannato due volte per lo stesso reato o atto punibile. Il giudice del Tribunale Nazionale Francisco de Jorge ha convocato l’ex presidente della Rfef ...

La Genovese si è sempre giustificata ma le scuse non sussistono: ilcompetente era lei e ... Noi avevamo solodi ammettere le responsabilità che c'erano state negli anni, chiedere ...... è ora a disposizione delinquirente. Reporters sans Frontières e l'associazione dei corrispondenti della stampa internazionale in Rd Congo hannol'immediata scarcerazione e la ...Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da Annalisa Chirico a 'Ping pong' su Radiouno Rai, a proposito delche hal'assoluzione per l'ex marito di ......E PERICOLOSO CASO AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA AFFINCHE' VALUTI SE ILCHE S'... La procura di Brescia aveva inizialmentel'archiviazione del procedimento. Il gip l'ha però ...

Il magistrato ha chiesto i video del bacio di Rubiales da tutte le ... IlNapolista

Maltratta la moglie, per pm 'va assolto, è la sua cultura Agenzia ANSA

Secondo il magistrato andrebbe assolto perché la disparità tra uomo e donna fa parte della cultura del Bangladesh ...I genitori hanno chiesto al dirigente scolastico di accogliere le istanze ... I genitori hanno comunque impugnato la promozione ricorrendo al Tar. I magistrati amministrativi hanno accolto in via ...Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da Annalisa Chirico a 'Ping pong' su Radiouno Rai, a proposito del magistrato che ha chiesto l'assoluzione per l'ex marito di ...