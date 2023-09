Il governo schiera l' esercito a Caivano | via libera all' Action day

(Di martedì 12 settembre 2023) Dopo la «stesa» di due notti fa ail Viminale ha annunciato che manderà più forze dell'ordine sul territorio. Il Tempo ha intervistato il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco per capire qual è il piano d'azione del.Sottosegretario secondo lei la «stesa» diè una risposta della camorra alla presenza dello Stato? «Credo che alcuni criminali abbiano reagito al fiato sul collo delle istituzioni su quell'area e sui loro affari. Evidentemente si avverte aria di cambiamento e questo è il loro modo di provare a riaffermare la loro presenza sul territorio, ma ilè determinato a non lasciarsi intimidire, sebbene per chi vive aquesti fatti possano essere motivo di timore. Dopo la visita del presidente Meloni ad agosto ae il blitz delle ...

... Brian De Palma è uno dei più rinomati registi statunitensi, esponente di spicco di quella...agli ordini del generale Augusto Pinochet , abbattono con un 'golpe' illegittimo di Unidad ...Tra chi ripetutamente sicontro il presidente del Consiglio c'è di sicuro Il Fatto Quotidiano. Lunghe pagine contro il. Per non parlare delle vignette di Natangelo, che hanno colpito ...Sostenuto dall'opposizione, quel Pd che sicon il commissario Ue e contro il Paese. Eppure ...dei conti sbilenchi è l'arma che a Bruxelles stanno utilizzando per tenere in scacco il...

Sondaggi politici Tecnè 11 settembre: cala fiducia nel governo Tag24

Genova – Dopo Fabio Fazio, un altro vip si schiera a sostegno della mobilitazione contro il ... per mano sul litorale savonese per manifestare contro l'operazione voluta da governo e Regione Liguria, ...Angelo Brescia: “Sosteniamo la battaglia di Antonio De Caro sui fondi del PNRR, la nostra città ha bisogno di un rilancio delle opere pubbliche" ...