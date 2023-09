(Di martedì 12 settembre 2023) AGI - Si è aperto in unfederale di Washington il processo avviato dalcontro, accusata di aver abusato della posizione dominante del suo famoso motore di ricerca. Il procedimento, che dovrebbe durare almeno dieci settimane, coinvolgerà un gran numero di testimoni e dovrà stabilire se, come sostiene l'Antitrust americana,ha pagato i maggiori produttori di smartphone per inserire di default il proprio motore di ricerca nei loro dispositivi. Il processo vede ilamericano e più di una trentina die territori accusare la compagnia di aver creato illegalmente un monopolio, al punto da aver reso mondiale il nome "" per indicare la ricerca su internet. ...

Il governo degli Stati Uniti porta Google in Tribunale (di nuovo) AGI - Agenzia Italia

