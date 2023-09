Il giudice reintegra Lissner | ora è caos al teatro San Carlo La sentenza | “Per nominare Fuortes il governo ha fatto un decreto contra personam”

(Di martedì 12 settembre 2023) Una poltrona per due. Non stiamo parlando della coppia Eddie Murphy e Dan Aykroyd del celebre film di John Landis, ma del maestro Stéphanee dell’ex amministratore delegato della Rai,. Già, perché il Tribunale di Napoli ha ordinato l’immediato reintegro del manager teatrale francese nell’incarico di sovrintendente (e, di conseguenza, anche di direttore artistico) delSandi Napoli. Ruolo ricoperto formalmente proprio dache era subentrato ail primo agosto scorso. E non ci sarebbe nulla di rilevante se la cosa fosse una convenzionale querelle di reintegro lavorativo. Invece le cronache riportano dell’incarico alla sovraintendenza dellirico napoletano come obbligatorio e dorato strapuntino ...

La vicenda e la decisione del Tribunale: Il giudice del Lavoro di Napoli, Clara Ruggiero, ha accolto in via cautelare il ricorso di Lissner, che aveva impugnato il 'pensionamento' a 70 anni (per effetto del decreto Legge 10 maggio 2023, n. 51 che era stato utilizzato per anticipare la risoluzione del contratto).

il giudice ha dato ragione a Lissner, reintegrato nelle sue funzioni. Con la decisione del giudice del lavoro, insomma, Il teatro San Carlo avrebbe due direttori artistici e due sovrintendenti.