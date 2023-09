Il derby a Caldera di Como | un precedente con la Casertana | prima con la Strega

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNeanche il tempo di godersi il successo di misura ottenuto con la Virtus Francavilla, che per il Benevento è tempo di volgere lo sguardo al prossimo impegno. Domenica sera, ore 20:45, i giallorossi di Matteo Andreoletti saranno di scena al “Pinto” per affrontare nella. Per i falchetti si tratterà del debutto nel campionato di serie C dopo il ripescaggio. A dirigere la sfida è stato designato Mattiadi. Si tratta di un quinto anno in Lega Pro, un arbitro dalle ammonizioni facili e propenso a concedere calci di rigore. Il lariano incrocerà per lavolta il Benevento, mentre lala ritroverà a distanza di tre stagioni. Nell’unicorossoblù sconfitti in casa del Teramo per due reti a ...