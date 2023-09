Il debutto di Natan è imminente | Garcia pronto a farlo giocare in una di queste tre partite

(Di martedì 12 settembre 2023) Il Napoli si prepara alle prossime tre trasferte e anche all’attesodicon la maglia azzurra. Durante la recente pausa per le nazionali, Rudiha investito molto tempo ed energie sulla preparazione di. Il difensore brasiliano è rimasto a Castel Volturno per allenarsi con la squadra, ricevendo istruzioni e provando diverse situazioni di gioco. Un altro passo importante nell’adattamento dial contesto italiano è il suo impegno nell’apprendere la lingua italiana con l’assistenza di un insegnante privato. Questo sforzo linguistico potrebbe facilitare notevolmente il suo processo di integrazione nel Napoli, sotto l’ombra del Vesuvio. Secondo le informazioni riportate dal Corriere del Mezzogiorno, Rudiha in mente una chiara strategia per il ...

Notizie Calcio Napoli -attende ancora di fare il suo esordio ufficiale con la maglia del Napoli. Il difensore si sta ambientando e oltre a lavorare intensamente a Castel Volturno si sta impegnando molto anche fuori ...Una situazione che richiede l'impiego di tutti gli effettivi per dosare nel modo giusto le energie, quindi ci sarà con ogni probabilità spazio anche per, possibilmente già a Genova contro i ...per il difensore con il Genoa o in Champions a Braganon ha ancora esordito in gara ufficiale con la maglia del Napoli e proprio il primo impegno dopo la sosta, la gara a Marassi contro ...

Napoli, scatta l'ora di Natan Possibile l'esordio contro il Genoa Quotidiano Sportivo

Nello screen di Natan, tra i verbi, c'è "difendere". Chiara l'intenzione del centrale di acquisire quelle espressioni che si usano più frequentemente sul terreno di gioco. Il calciatore potrebbe ...Non è da meno il Napoli, che sotto gli ordini di Rudi Garcia lavora in quel di Castel Volturno per ripartire dopo la sconfitta contro la Lazio e riprendersi i tre punti. Prossimo impegno per gli ...