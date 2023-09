Il portavoce delDmitry Peskov ha detto che l'incontro con il presidente russo Vladimir Putin si terrà nell'Estremo Oriente, ma non ha precisato dove. . 12 settembre 2023... scelta chela crescente rilevanza dell'Africa nella comunità globale. Una terza immagine ...una definizione unanime in un vertice in cui erano presenti non solo gli inviati del, ma ...12 set 07:59 Il: Kim Jong - un è arrivato in Russia Il portavoce del, Dmitry Peskov, ha confermato che il leader nordcoreano Kim Jong - un è arrivato in Russia. Lo ...

Il Cremlino conferma, Kim Jong-un è arrivato in Russia

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che il leader nordcoreano Kim Jong-un è arrivato in Russia. Lo riferisce l'agenzia Interfax. La televisione Rossiya-1 ha mostrato immagini del ..."Il Ministero della Difesa Nazionale ritiene che Kim Jong Un della Corea del Nord sia entrato in Russia questa mattina presto utilizzando un treno privato", ha affermato, dopo che i media statali del ...