Il contro-G20 a Kyiv | alla Yes conference è chiaro che la vittoria dell’Ucraina è cruciale

(Di martedì 12 settembre 2023) Nelle stesse ore in cui il consesso internazionale del G20 si rassegnavacautela e alle pretese della Russia, ai sostenitoris... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

India e Brasile hanno sostenuto la Russiagli Stati Uniti. Di fatto, il G - 20 ha adottato una dichiarazione consensuale che ha evitato in ogni modo possibile una condanna esplicita della ...... l'iniziativa europea sulla diversity nel mondo tech, oltre che tra le cento donnegli ... "Come giustamente il nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricordato al termine del, in ...di Francesco Giappichini - Dopo il 18mo vertice del Gruppo dei venti (), celebratosi a New Delhi, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è volato ad Hanoi, in ...il 9% del '10.

Modi chiude il G20 e passa il testimone al presidente brasiliano Lula RaiNews

Nelle stesse ore in cui in India andava in scena il G20, a Kyiv i sostenitori dell’Ucraina si sono riuniti in una gigantesca “war room” fatta di leader politici, esperti, giornalisti e imprenditori pe ...Nella dichiarazione finale del G20 "oltre al tema dell'aggressione russa all'Ucraina ci sono molti temi che interessano l'Italia, sulle questioni migratori per esempio" dove si sottolinea la necessità ...