Il caso Elisa Claps | il podcast di Pablo Trincia | puntata 8 | Un ricordo non scompare

(Di martedì 12 settembre 2023) Il giorno: 12 settembre 1993. L’orario: 11:30. È questo il momento in cuiha salutato il fratello Gildo prima di sparire per sempre. Ed è questo momento che abbiamo scelto per l’uscita dell’ultimo episodio di “Dove nessuno guarda - Il”. È il capitolo finale della storia di, un episodio in cui raccontiamo chi era attraverso le parole di chi l’ha conosciuta.

"L'impegno di nostro padre in azienda ha caratterizzato la nostra adolescenza", sottolinea... da adattare poi allo specificodi Passepartout. Che è un'azienda familiare con oltre 30 anni di ...Cosa c'è di ancora irrisolto secondo lei nelClaps "Oggi sappiamo chi ha uccisoma non chi abbia coperto subito il suo corpo con tegole, calcinacci e materiale di risulta . Non sappiamo ...... in ogni, ha già esposto le proprie opere a Londra e a Tokyo. Accanto a lui, il visual ... E non sono certo da meno le voci che si alterneranno nel Gala: Ildar Abdrazakov ,Balbo, Isabel De ...

"Quanti Sapevano - Il Caso Elisa Claps", lo speciale di Sky TG24. VIDEO Sky Tg24

Lo scorso 30 luglio, sarebbe andato a casa dei fratelli in compagnia della moglie ... Le richieste avanzate dalla pm Elisa Calanducci e dalla procuratrice aggiunta Maria Letizia Mannella hanno portato ...Il fondatore di Passepartout cede le quote ai figli, nasce anche un nuova holding italiana e un nuovo CRM affianca Mexal: le novità da MEEP 2023.