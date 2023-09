Il caso di Nasubi | il reality show censurato per torture sull’essere umano

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 12 settembre 2023) Il Giappone ha avuto da sempre una certa tradizione per i programmi demenziali e decisamente ai limiti della fantasia. Chi ha vissuto la televisione degli anni ’90 non può non ricordare il mitico Takeshi’s Castle, il programma televisivo in onda in Giappone a cui si collegava la Giallappa’s Band in Mai dire Banzai, nel quale un gruppo di 100 persone, capitanati dal Generale Lee (interpretato da Hayato Tani), doveva affrontare una serie di prove di resistenza. I pochi sopravvissuti avevano l’onore di sfidare il conte Takeshi in “persona”. Nello stesso periodo, precisamente nel 1998, un altro programma veniva mandato in onda in Giappone: Susunu! Denpa Sh?nen. Il vincitore di questo programma, Tomoaki Hamatsu o meglio conosciuto come ““, vinse l’accesso ad un programma quantomeno particolare. In questo strambo “” l’uomo doveva sopravvivere ...