Il cardinale Zuppi in Cina per trovare una soluzione di pace in Ucraina

Leggi su linkiesta

(Di martedì 12 settembre 2023) È l’ultima tappa della missione voluta da Francesco per tentare di far tacere le armi in. Oggi ilMatteo, presidente della Conferenza episcopale italiana e “inviato speciale” del Papa, parte per Pechino. Domani incontrerà i massimi vertici istituzionali cinesi, tra cui il primo ministro, Li Qiang. Il viaggio dinon è un’iniziativa isolata. Ilnon solo ha l’appoggio del governo italiano, ma anche della Casa Bianca, dell’Ue e della Nato. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è stato costantemente informato dell’organizzazione e ieri ha avuto un colloquio diretto a Berlino con il. Fino all’ultimo le date del viaggio sono state tenute riservate per una questione di sicurezza. L’Italia ha investito sul ruolo della Santa Sede senza ...