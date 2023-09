Il calcio turco sta tornando?

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 12 settembre 2023) Il campionatoviene spesso preso a riferimento in Italia come deriva di una tendenza, presente anche nel nostro campionato, di spendere risorse già scarse su profili che alsembrano ormai aver dato tutto. Questo parallelismo è spesso riproposto e raramente messo in discussione, almeno fino qualche giorno fa. Recentemente lo ha fatto per esempio Mario Balotelli – uno che il campionatolo conosce abbastanza bene, avendo giocato una stagione all’Adana Demirspor – in un intervento su Youtube a Contro. «L’anno scorso ho guardato un paio di partite di Serie A, e le ho paragonate alle partite che facevamo noi in Turchia. Cioè, il livello è quasi più alto lì, son sincero». In Italia le sue parole hanno toccato una corda che, come abbiamo detto, esiste e infatti sono state riprese da varie agenzie ...