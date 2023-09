Il bimbo di un anno e mezzo morto a Portogruaro con un ematoma sulla testa

Leggi su open.online

(Di martedì 12 settembre 2023) Undi unche si chiamava Balil Kurtesi èin ospedale aieri, lunedì 11 settembre, verso le 18,30. Il bambino era stato trovato in strada con unalla. I genitori di origine serba sono corsi nel nosocomio per salvargli la vita, ma non c’è stato niente da fare. Il Gazzettino fa sapere che il piccolo potrebbe essere sfuggito al controllo della madre e sia finito in strada, dove poi è stato investito. Ma non ci sono denunce che riguardano pirati della strada. In ogni caso sono escluse ipotesi di maltrattamenti, così come la possibilità che si sia infortunato da solo. Indagano i carabinieri che hgià sentiti i familiari. Nei prossimi giorni verrà svolta l’autopsia dopo l’apertura dell’indagine da parte ...