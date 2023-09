Il benessere inizia dalla seduta

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 12 settembre 2023) Conegliano, 12 settembre 2023. – Ilfisicoda come ci si siede. Mantenere una corretta postura è importante, tanto in piedi quanto da seduti. La postura influisce, infatti, sia sullo stato di salute della colonna vertebrale sia sul fisico in generale. La sedentarietà è aumentata significativamente nel corso degli anni: alcune persone a causa del proprio lavoro restano sedute per più di 20 ore alla settimana. La scelta di una posizione ergonomica diventa quindi fondamentale. Il supporto che si utilizza per sedersi, la sua struttura e composizione, incidono, con il passare del tempo, e giocano un ruolo decisivo suldella persona. Partendo proprio da questa necessità, OMS Components hato a riscrivere il modello delle sedie da ufficio, sviluppando componentistiche e meccanismi ...