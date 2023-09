Il 19 settembre test IT-alert

(Di martedì 12 settembre 2023) IT-al viadel nuovo sistema di allarme pubblico in Lombardia Martedì alle 12 i telefoni cellulari in Lombardia saranno raggiunti da un messaggio diIT-, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile nella nostra regione suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati. Chi riceve il messaggio dinon ha nulla da temere e non dovrà fare nulla tranne leggere il messaggio. Tutti, anche coloro che non hanno ricevuto correttamente il messaggio, sono invitati a visitare il sito web www.it-.gov.it e compilare il questionario: le risposte degli utenti, infatti, consentiranno di migliorare lo strumento. Nei prossimi mesi saranno ...

... ha completato altri tre voli (quattro considerando quello didel 3 agosto). Il più recente ... mentre il 57esimo è avvenuto il 3(217 metri). Il flight log non riporta ancora i dati del ...Il commento dell'Assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin '21in tutti i telefonini del Veneto dovrebbe arrivare un messaggio che è undi allertamento: si tratta di IT - ...Ai partecipanti con almeno il 60% di frequenza, dopo il superamento di unfinale sarà rilasciato un attestato ad hoc. La domanda di iscrizione va presentata entro sabato 302023.Dal 14 al 17in programma la trasferta a Dolný Kubín, in Slovacchia, dove gli azzurri, nel giro di tre giorni, effettueranno allenamenti e tre probanticontro la Nazionale ...

IT-Alert, il 19 settembre in Lombardia test del sistema di allarme pubblico Lombardia Notizie Online

IT-alert: a Fvg, Marche Campania primo messaggio test oggi 12 settembre Adnkronos

VENEZIA - "Il 21 settembre tutti i cittadini, veneti e non, che si troveranno inregione riceveranno un messaggio di test del nuovo sistema di allertamento pubblico IT-alert che, in caso di eventi cala ...Giovedì 14 settembre, alle 12 , a Terni come in tutta la regione verrà testato il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale che invierà a tutti i telefoni cellulari un messaggio di test IT-alert.Dopo il messaggio di oggi, 12 settembre, di IT-Alert in Campania, Friuli Venezia Giulia e Marche, ecco il calendario di quando e in quali regioni arriveranno altri sms ...