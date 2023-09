Ictus | i sette sintomi che non devono essere sottovalutati

...8 miliardi di individui, significa che circa una persona adulta sufra trent'anni avrà il ... soprattutto considerando che la malattia aumenta anche il rischio di cardiopatia ischemica e", ...... da oltre 55 anni " ha pensato un inaspettato golpe , il settimo in Africa in soloanni, ... oltre che rappresentare la continuità dinastica, infatti, è stato colpito da un gravissimosul ...Usa, bambina dianni sopravvive a un incidente aereo e chiama i soccorsi 30/08/23 Fotogallery ... una donna paralizzata recupera la parola dopo ungrazie all'AI e un avatar TI POTREBBE ......8 miliardi di individui, significa che circa una persona adulta sufra trent'anni avrà il ... soprattutto considerando che la malattia aumenta anche il rischio di cardiopatia ischemica e", ...

Obesi da piccoli Raddoppia il rischio di infarti e ictus da adulti PharmaStar

Salute, bambini sedentari a rischio infarto e ictus da grandi: lo studio Adnkronos

I sintomi da non sottovalutare e le sue conseguenze La sintomatologia dell'ictus appare rapidamente. Chi ne è colpito lamenta subito una strana perdita di forza o di sensibilità ad un arto. Sono poi ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...Uno studio dell'Università della Finlandia orientale ha rivelato che il tempo trascorso senza fare attività fisica da bambini è collegato a rischi cardiaci e ...