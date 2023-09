‘I volontari dell’alfabeto’ | l’intervista all’autrice Eliana Tribalto

Leggi su notizie

(Di martedì 12 settembre 2023) Intervista a cura della giornalista pubblicista Ilaria Solazzo per Notizie.com. Il libro racconta la storia di un pezzo d’Italia, l’agro pontino, attraverso le poco note vicende di un gruppo di persone. “Idell’alfabeto”, il libro di, autrice della Bertoni Editore, racconta la storia di un pezzo d’Italia, l’agro pontino, attraverso le poco note vicende di un gruppo di persone che hanno dedicato la propria attività ad i bambini di quell’area storicamente depressa verso l’alfabetizzazione. L’autrice è nostra gradita ospite per questa chiacchierata su lei e il suo lavoro. Benvenuta, vorrei iniziare chiedendoti cosa ti ha spinto a intraprendere – a fianco di quella di insegnante – la carriera di scrittrice? “Grazie per l’invito inaspettato e molto gradito. Innanzitutto, direi che non è una ...