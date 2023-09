I programmi in tv oggi | 12 settembre 2023 | film e intrattenimento

Leggi su lopinionista

(Di martedì 12 settembre 2023) Su Rai Uno Italia – Ucraina, su Canale 5 Broooklin. Guida aiTv della serata del 12Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 12? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.20 Wolf Hunte. Joseph e la sua famiglia vivono in una remota landa selvaggia come cacciatori di pellicce. La loro tranquillità è minacciata il giorno in cui pensano di essere in pericolo a causa di un famelico lupo. Joseph lascia allora la famiglia per mettersi sulle tracce dell’animale, ma nel frattempo uno sconosciuto ferito compare nella loro proprietà. Su Rai Movie ...