“I medici hanno sbagliato” Jovanotti | la scoperta sulla salute dopo l’intervento chirurgico

(Di martedì 12 settembre 2023) Sono passati due mesi da quanto Lorenzo Cherubini, semplicementeper i suoi milioni di fan, era rimasto vittima di un brutto incidente a Santa Domingo mentre era in sella alla sua bici. Le speranze di un rapido recupero sono state spente proprio dal cantante intervenuto alla trasmissione ‘Non è un paese per vecchi’ in onda su Radio 2. Gli effetti della caduta erano stati molto seri. Nello specifico aveva riportato la rottura del femore in tre punti e quella scomposta della clavicola. >“Non posso più farlo”. UeD, allora è vero. Tutto diverso quest’anno, Tina Cipollari conferma le voci “Sono vivo”, aveva dettol’incidente: “I dominicani sono stati fantastici – ha detto –, mianche offerto un cocco mentre arrivava l’ambulanza”. La frattura al femore aveva richiesto un intervento...

Una squadra internazionale di 200 soccorritori , compagni di esplorazione eha iniziato a portare Dickey in salvo, dopo avergli fatto una trasfusione di sangue. Per prima cosa lolegato ...Il mio cuore ha ceduto ma le mani deidell'Ospedale Ciaccio Pugliese di Catanzaro mirimesso in piedi. Le cose forse dovevano andare cosi' ma colgo l'occasione per dire che se oggi sono ...Sorbillo: 'Il mio cuore ha ceduto ma imirimesso in piedi' 'Sembra un film - scrive Sorbillo che è ancora ricoverato nel nosocomio calabrese - mi sento male ma grazie all'elisoccorso, ...

Medici di famiglia: presto ne arriveranno 12 anche a Monza MonzaToday

L’equipe dell’Unita Operativa Utic diretta dal professore Antonio Vincenzo Ciconte mi ha riportato alla vita. Sono rinato grazie alla bravura dei medici, degli infermieri e di tutto il personale ...Gaudio” hanno dischiarato Giammaria Liuzzi ... Maria Cristina Sangiovanni dell’Osservatorio Nazionale Giovani Medici Fnomceo e Antonio Libonati dell’Osservatorio Giovani Enpam. “In un momento storico ...