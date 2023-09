“I lupi esistono | figlia | stai attenta” Questo arrendersi all’inevitabile ci fa comodo

(Di martedì 12 settembre 2023) Le donne devono avere la testa sulle spalle, possibilmente sempre sobrie, nei locali sorvegliare il bicchiere, vestirsi in modo non provocante, meglio se a tarda sera sono accompagnate, mai da sole. Sono le raccomandazioni di una madre o di un padre alle figlie, nel mondo di oggi. Le raccomandazioni, però, non valgono per i figli. Ovvio, normale, di lupe non se ne vedono. Iinvece. I: che però hanno due gambe e non 4 zampe, che però hanno il cellulare e non la coda. Sono questi ‘i’ da temere molto di più degli animali della foresta, perché la vera giungla, quella con le leggi del branco che ti feriscono, stuprano, persino ti ammazzano è vicinissima a casa, quando addirittura non è dentro casa. C’è chi non riesce nemmeno a ...

