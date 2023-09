“I concorrenti che devono uscire” GF 2023 | sul più bello Signorini dà l’avviso | “È la regola”

Leggi su tuttivip

(Di martedì 12 settembre 2023) Finalmente per gli spettatori, che dopo la fine dell’ultima edizione di Temptation Island non aspettavano altro, il rivoluzionato GFdi Alfonsoha debuttato su Canale 5 e nello spiato appartamento di Cinecittà per ora sono entrati 15(vip e nip). Chi sono stati i primi nominati della stagione? La puntata è cominciata naturalmente con i saluti e le presentazioni, dal momento che lo studio non ha più nulla dell’ormai defunto GF Vip. Il pubblico ha potuto vedere dopo tanta attesa Cesara Buonamici in veste di opinionista, come, nella versione social, Rebecca Staffelli. E in chiusura i nominati del GF. GF, i primiin nomination: chi rischia diAttenzione, è ancora troppo presto perché qualcuno rischi ...