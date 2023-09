I Commercialisti Salerno pronti a celebrare il Santo Patrono | domani alle 17 la visita del Braccio all' Ordine in via Roma

dipronti ad entrare nel vivo dei festeggiamenti patronali. Mentre fervono i preparativi per l'evento congressuale "Nel solco di San Matteo, il ruolo del commercialista nel ...Visita del Braccio di San Matteo MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE Alle ore 17, visita della Reliquia del Santo presso la sede didell'Ordine dei Dottorie degli Esperti Contabili, Via ...Visita del Braccio di San Matteo: MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE Alle ore 17, visita della Reliquia del Santo presso la sede didell'Ordine dei Dottorie degli Esperti Contabili, Via ...Visita del Braccio di San Matteo: MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE Alle ore 17, visita della Reliquia del Santo presso la sede didell'Ordine dei Dottorie degli Esperti Contabili, Via ...

I Commercialisti Salerno pronti a celebrare il Santo Patrono, domani ... Gazzetta di Salerno

Salerno. Torna "Nel solco di San Matteo, il ruolo del Commercialista ... Battipaglia 1929

I commercialisti di Salerno pronti ad entrare nel vivo dei festeggiamenti patronali. Mentre fervono i preparativi per l’evento congressuale “Nel solco di Sa ...StampaIn occasione dei festeggiamenti per il Santo patrono della città di Salerno e della professione, torna l’evento congressuale “Nel solco di San Matteo, il ruolo del Commercialista nel sociale” pr ...“La Tavola Rotonda, che si distingue per la qualificata scelta del tema, giungerà al clou della lunga settimana di celebrazioni per il Santo patrono a cui i commercialisti di Salerno sono ...