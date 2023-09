I clienti Very Green regalano 1000 alberi alla Val di Fiemme

(Di martedì 12 settembre 2023) ROMA –Mobile, l’operatore semi virtuale del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd, conferma il proprio impegno a sostegno dell’ambiente e realizza, in collaborazione con il portale wownature.eu ideato da Etifor, il progetto “Rimboschiamo la Val di”. Con l’impianto dinuovisi conclude la terza delle iniziative ecosostenibili promosse sull’appnell’ambito del programma gratuito Giga, che consente aidi trasformare i Giga consumati ogni mese in obiettivi concreti a favore della riqualificazione e tutela ambientale. La Val di, nota anche come la “Foresta dei Violini”, è una tra le poche foreste europee da cui si può ricavare il legno pregiato con cui si fabbricano i violini e altri strumenti musicali, ed è qui ...

Durante la cerimonia di impianto, è stato illustrato il progetto di adozione degli alberi da parte deiMobile che hanno scelto di contribuire a questa iniziativa, promuovendo un uso ...A confermare queste indiscrezioni, le recenti scoperte nelle areedi entrambe le compagnie, ... questi operatori si uniranno a un gruppo in rapida crescita che comprende WindTre,Mobile, ...... WindTre con i suoi virtualiMobile e Spusu, Iliad , CoopVoce , Vianova e, ovviamente, TIM e Vodafone . Pochi giorni fa all'interno dell'areaKena sarebbero apparsi per pochi minuti ...Durante l'evento, è stato presentato il progetto di adozione degli alberi da parte deidiMobile che hanno scelto di contribuire a questa iniziativa, promuovendo così un uso sostenibile ...

Very Mobile regala minuti illimitati di chiamate internazionali verso il Marocco MondoMobileWeb.it

Terremoto in Marocco, il sostegno di WINDTRE e VERY Mobile Mondo3

A causa del terremoto che l’8 settembre 2023 ha devastato il Marocco, l’operatore di telefonia Very Mobile ha deciso di regalare ai suoi clienti minuti illimitati verso tale paese nordafricano.Con l’iniziativa Giga Green di Very Mobile a tutela dell’ambiente 12 settembre 2023 - Very Mobile, l’operatore semi virtuale del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd, conferma il proprio impegno a sostegn ...ROMA – Very Mobile, l’operatore semi virtuale del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd, conferma il proprio impegno a sostegno dell’ambiente e realizza, in ...