I bambini colpiti dal terremoto in terremoto | Soleterre | «Una devastazione equiparabile solo ad uno scenario di guerra»

Tra le vittime ci sono anche diversi. Tutti quelli che sono sopravvissuti, senza eccezioni, ...perché il governo sta dando priorità alla consegna di aiuti per via area ai comuni piùe ...Dai quartieri piùdall'alluvione alle scuole, alle associazioni dei genitori, agli artisti cittadini: la ... di rialzarsi e di essere uniti: lo dobbiamo ai nostri, ai nostri ragazzi e ..."Secondo i nostri uffici regionali, ad oggi sono circa 100 mila idal terremoto in Marocco". Lo dichiara Andrea Iacomini, portavoce dell'Unicef Italia. . 11 settembre 2023

Unicef, '100mila bambini colpiti dal sisma in Marocco' Agenzia ANSA

le bambine e i bambini delle scuole primarie di Serra Perdosa (Istituto Comprensivo "Costantino Nivola") e di via Roma (Istituto Comprensivo "Piero Allori") di Iglesias hanno catalogato le erbe e le ...Dopo il ricco calendario di eventi della stagione estiva, la Fabbrica delle Candele si apre al territorio e, con il sostegno dell’assessorato all’Istruzione del Comune di Forlì, si fa promotrice di tr ...