I 18 anni di Sofia Fargetta | figlia di Federica Panicucci | la dedica della mamma

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 12 settembre 2023), ladi, ha compiuto 18: per l’occasione, la ragazza ha deciso di festeggiare con un party in piscina, in una villa a Milano. Lo testimonia il post che la conduttrice ha condiviso sul suo profilo Instagram, nel quale vediamo una serie di foto e videofesta, accompagnati da una dolce. “Ti amo per la bambina meravigliosa che sei stata. Per la ragazza dolce che sei diventata. Per la donna incredibile che diventerai. E ora… Prendi in mano la tua vita e fanne un capolavoro! #18” scrive emozionata la conduttrice sotto al post, un montaggio video di tutti i momenti più importantifesta, con fiori, torta, e invitati intenti a ballare. Come sottofondo, la ...