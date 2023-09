Honduras vs Grenada – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 12 settembre 2023) Per la prima volta dal giugno 2022, l’ospiterà una partita competitiva in patria quando accoglieràall’Estadio Nacional Chelato mercoledi 13 settembre. La H ha iniziato la nuova campagna di CONCACAF Nations League con una sconfitta per 1-0 in Giamaica, che li ha portati in fondo al Gruppo B, mentre gli Spice Boys non sono riusciti ad aggrapparsi a un vantaggio tardivo contro il Suriname e hanno pareggiato 1-1. Il calcio di inizio divsè previsto alle 4 del mattino ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreI margini tra vincere e perdere sono spesso relativamente sottili, e questo è stato il caso degli honduregni nella loro partita inaugurale di questa competizione, ...