Ho una gamba più corta Dramma per Jovanotti | l' intervento maledetto

(Di martedì 12 settembre 2023) Momenti difficili per, che comunque non perde mai il sorriso. Il brutto incidente in bicicletta lo ha segnato e, ancor di più il lento e complesso recupero. "Ci vorrà un po' di tempo per rimettermi in piedi. Mi hanno detto saranno necessari altri quattro, cinque mesi di stampelle". In collegamento con Non è un paese per giovani, programma su Radio 2 condotto da Massimo Cervelli e Tommaso Labate, Lorenzo Cherubini ha aggiornato i fan dopo l'incidente avuto nella Repubblica Dominicana il 16 luglio scorso. Qui era in sella alla sua bici quando è caduto rovinosamente. Il cantante si trovava qui in vacanza con la moglie Francesca. Per l'occasioneha deciso di compiere una traversata dell'isola in sella alla sua bici sportiva, quando è stato vittima di una brutta caduta a causa di un dissuasore della velocità. Soccorso sul posto, ...