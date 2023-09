Sono stato anche sempre interessato al franchise di... Ovviamente lo hanno già realizzato, ma ... Dato che Netflix sta ora lavorando al progetto e che Snyder ha proprio con loun buon ...... è uno, YouTuber e giocatore professionista di Twitch americano. Blevins ha iniziato a trasmettere in streaming partecipando a diverse competizioni eSports nel gioco competitivo per3 e ...Sono stato anche sempre interessato al franchise di... Ovviamente lo hanno già realizzato, ma ... Dato che Netflix sta ora lavorando al progetto e che Snyder ha proprio con loun buon ...

Halo, la streamer che gioca con il pensiero WIRED Italia

The Twitch streamer who put the Elden Ring community to shame by beating ... Now, a few months later, she's begun turning her efforts to first-person shooters like Halo and Valorant, racking up kills ...In Halo Infinite, la streamer riesce a mandare a segno alcune uccisioni a lungo raggio, persino una doppia, mentre la questione sembra più spinosa in Valorant, sebbene sia comunque riuscita a ...