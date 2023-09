Grotte di Lascaux | 83 anni fa ritornava alla luce la grande arte preistorica

1919 - Impresa di Fiume: Gabriele d'Annunzio a capo di 2500 legionari al motto di 'O Fiume o morte' occupa la città di Fiume 1940 - Pitture rupestri sono scoperte nelledi, in Francia ...1940 " Pitture rupestri sono scoperte nelledi, in Francia. 1942 " Affonda il transatlantico Laconia 1943 " Benito Mussolini viene liberato dalla sua prigione a Campo Imperatore, sul ...Il nero, sulla volta dellepreistoriche di, fu usato per definire i contorni delle prime figure della storia dell'arte. Nell'antico Egitto il dio degli inferi, Anubi, era dipinto come uno sciacallo nero. Poi ci ...

Almanacco | Martedì 12 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno ModenaToday

Vous pouvez vous abonner au téléchargement périodique d'un fichier audio. Vous pouvez conserver l'émission ainsi téléchargée sur votre ordinateur, l'emporter sur votre baladeur numérique ou la graver ...2005 Mark Messier announce qu’il prend sa retraite de la LNH. 1992 Mae Jemison devient la première Afro-Américaine à se rendre dans l’espace à bord de la navette. spatiale Endeavour. 1981 Le de ...