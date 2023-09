Gravemente ferito in strada | bimbo di 18 mesi muore in ospedale | è giallo

(Di martedì 12 settembre 2023) Èsulla morte del piccolo a Portogruaro, in provincia di Venezia: i genitori l'hanno trovato percon evidenti lesioni, per i medici compatibili con un investimento

AGI - Tragedia dai contorni ancora poco chiari a Portogruaro, nel Veneziano : un bambino di 18 mesi è stato portato in ospedale dai genitori di origine serba con un ematoma alla testa ed è morto poco ...Un bambino di 18 mesi è morto in ospedale dopo esservi giunto con gravi ferite alla testa, a Portogruaro, in provincia di Venezia. E' accaduto ieri sera, come scrive 'Il Gazzettino', e sono stati i ...Pietro Ronga, 36 anni, napoletano della zona, è stato affrontato eda due colpi di pistola da un parente acquisito che poi si è consegnato alla polizia. Ora F. P. si trova in ...

Giovane gravemente ferito in un incidente RaiNews

È risultato ferito in maniera grave il proprietario, una donna ha accusato malessere e altre due persone hanno riportato vari traumi, ma nessuno è in pericolo di vita. I soccorsi Sul posto sono ...In fin di vita in strada con gravi ferite al volto e alla testa. Quarantotto anni, italiano, l'uomo è stato trovato privo di coscienza la notte di lunedì a Tor Bella Monaca, poco distante da una delle ...