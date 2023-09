Gratteri verso la guida della procura di Napoli | grazie a manette facili e inchieste show

Ascoltare le parole del procurato di Catanzaro Nicolain merito a questo efferato ed ... Uomini che con la violenza e la paurai più deboli conquistano il controllo di territori interi ...Dal loro punto di vista si trovano in una posizione complicata: non vogliono votare, troppo "sceriffo", a loro avviso, e neppure Amato, non apprezzato dalla base.l'astensione, invece, ...Nicola, nel corso della rassegna letteraria 'Un'emozione chiamata libro', che si svolge ... Procede speditala scuola e non sa che, poche ore prima, le forze dell'ordine hanno fatto ...Nicola, nel corso della rassegna letteraria "Un'emozione chiamata libro", che si svolge da ... Procede speditala scuola e non sa che, poche ore prima, le forze dell'ordine hanno fatto ...

Nicola Gratteri verso Napoli: i motivi del sì Gazzetta del Sud - Edizione Calabria

«Altro che fannulloni». Le parole di Gratteri fanno mugugnare i pm ... Il Dubbio

Salvo sorprese, mercoledì il Csm nominerà l'attuale procuratore di Catanzaro a capo della procura di Napoli. Nonostante le sue inchieste flop degli ultimi anni e i tanti innocenti finiti in carcere in ...Aveva ragione Nicola Gratteri quando propose di abolire il DAP - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Si… è così. Avevamo proprio ...La ricetta di Nicola Gratteri per la criminalità minorile: «Investire in istruzione per i giovani ed educare gli adulti che non fanno i genitori» ...