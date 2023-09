Gratta e vinci da 2 milioni di euro conteso con gli amici | rissa sfiorata in tribunale

(Di martedì 12 settembre 2023) Accusato daglidi aver incassato unata plurimilionaria al, un piastrellista di 42 anni è finito incon l’accusa di appropriazione indebita. Protagonisti della vicenda tre colleghi che nel 2021 avevano deciso di acquistare assieme un pacchetto di, trovando un biglietto che valeva ben 2di. A incassarlo però è stato il solo Ricardo G. T., 42enne di origine brasiliana, residente a Monzambano (Mantova), accusato dai colleghi Giovanni S. e Christian C. di aver violato il “patto di dividere in tre lata”. Il caso è finito aldi Verona, dove Ricardo è imputato, ma la tensione non tra i tre continua a riaffiorare. L’ultima udienza ...

Tre (ex) amici di Verona , sono arrivati in Tribunale per un. Sì, un biglietto fortunato da 2 milioni di euro. Il motivo del contendere Uno avrebbe incassato la vincita in solitaria senza dire nulla agli altri. Tre amici vincono ale ...Tre - ormai ex - amici, Ricardo, Giovanni e Christian , veronesi tutti e tre, comprano un pacchetto di biglietti del. Uno di questi, acquistato in una tabaccheria di Garda, risulta biglietto vincente da ben due milioni di euro. R icardo, senza dire nulla agli altri due amici, incassa la vincita in ...Il biglietto vincente sarebbe stato comprato dai tre colleghi in società, ma uno avrebbe incassato la somma di nascosto (secondo le accuse degli altri due). La vicenda è finita in tribunale, dove nell'..., il moltiplicatore aiuta: la vincita con il 10X è importante e regala un sorriso. Ecco quello che è successo e dove Oltre i soliti, quelli che si trovano da diverso tempo ...

Verona, Gratta e vinci da 2 milioni conteso con gli amici: rissa sfiorata in tribunale Corriere

Verona, vincono due milioni di euro col Gratta e Vinci ma finiscono per litigare. Rissa sfiorata in Tribunale fra gli ormai ... Il Riformista

Un operaio vince due milioni di euro al Gratta e Vinci e riscuote il premio. Fin qui, una storia da sogno. Se non fosse che per quella stessa vincita, l'operaio è finito in tribunale. A fargli causa ...Cause su cause, dunque, per quella che doveva essere una storia al lietissimo fine, grazie ad un biglietto vincente. Ora la giudice dovrà decidere a favore di chi dovrà essere divisa la vincita ...Il biglietto vincente sarebbe stato comprato dai tre colleghi in società, ma uno avrebbe incassato la somma di nascosto (secondo le accuse degli altri due). La vicenda è finita in tribunale, dove nell ...